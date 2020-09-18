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США осудили новые приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"

Киев, Пятница 18 сентября 2020 21:31
США осудили новые приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"
Фото: посольство США в Украине (visaglobal.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". США призвали Россию прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Также в Штатах заявили, что Российская Федерация должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.

"Мы осуждаем политически мотивированное и неоправданное осуждение Россией 7 крымскотатарских журналистов и общественных активистов к тюремному заключению. Россия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, а также прекратить незаконную оккупацию Крыма. Крым это Украина", - говорится в сообщении.

Отметим, 16 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил семь крымских татар к 13-19 годам лишения свободы. Они были задержаны и обвинены в организации и участии в террористической деятельности.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на незаконные приговоры и призвала к санкциям.

"Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипкорпуса заставить Россию прекратить незаконные задержания и судилища незаконно заключенных граждан Украины и вернуть их на родину", - заявила она.

В то же время МИД Украины выразило протест в связи с приговорами осужденным по делу "Хизб ут-Тахрир".

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиприговорХизб ут-Тахрир
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