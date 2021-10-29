Україна висловила Росії протест через вирок кримським татарам: негайно скасуйте рішення

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення російського суду про засудження чотирьох кримських татар у так званій справі "третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір". МЗС вимагає негайно звільнити цих українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС .

"Російська Федерація повинна скасувати сьогоднішнє рішення суду та негайно звільнити Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосили у міністерстві.

Україна також закликає міжнародну спільноту засудити застосування Росією судових переслідувань та системне зловживання антитерористичним законодавством щодо українців та кримських татар в окупованому Криму та посилити дипломатичний тиск для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян.

Як відомо, Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Амет Сулейманов - 12 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років. Їх звинуватили у нібито терористичній діяльності.