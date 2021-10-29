ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна висловила Росії протест через вирок кримським татарам: негайно скасуйте рішення

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 19:33
Україна висловила Росії протест через вирок кримським татарам: негайно скасуйте рішення Фото: МЗС України відреагувало на вирок кримським татарам в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення російського суду про засудження чотирьох кримських татар у так званій справі "третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір". МЗС вимагає негайно звільнити цих українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Російська Федерація повинна скасувати сьогоднішнє рішення суду та негайно звільнити Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосили у міністерстві.

Україна також закликає міжнародну спільноту засудити застосування Росією судових переслідувань та системне зловживання антитерористичним законодавством щодо українців та кримських татар в окупованому Криму та посилити дипломатичний тиск для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян.

Як відомо, Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Амет Сулейманов - 12 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років. Їх звинуватили у нібито терористичній діяльності.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Крим
NEWS
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами