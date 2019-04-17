Украина выразила протест из-за продления ареста моряков в РФ

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило протест из-за решения суда в РФ о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков. Об этом говорится в заявлении МИД в Facebook.

Сообщается, что Украина требует освобождения всех задержанных моряков, возвращение кораблей и гарантий свободы судоходства.

"Мы хотели бы еще раз напомнить, что военно-морские суда и его персонал на борту судна имеют полный иммунитет соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS) и не могут быть арестованы, задержаны или подвергнуты судебному иску со стороны иностранных государств", - говорится в заявлении.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля продлил сроки ареста до 24 июля украинских моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

РБК-Украина писало, что Украина подала иск против Российской Федерации до Международного Трибунала относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру увольнения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.