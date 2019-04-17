Суд в РФ оставил под стражей четырех украинских моряков

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Срок содержания под стражей продлили Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову

Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля продлил срок содержания под стражей четырех украинских военнопленных моряков на три месяца. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ РФ, передает "Громадське".

Срок содержания под стражей продлили Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову.

Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз.

В свою очередь сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков был фактом агрессии со стороны РФ.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию на суд по захваченным украинским морякам.

Украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.