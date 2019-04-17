Україна висловила протест через продовження арешту моряків в РФ

Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило протест через рішення суду в РФ про продовження терміну тримання під вартою для військовополонених українських моряків. Про це йдеться в заяві МЗС у Facebook.

Наголошується, що Україна вимагає звільнення всіх затриманих моряків, повернення кораблів та гарантій свободи судноплавства.

"Ми хотіли б ще раз нагадати, що військово-морські судна та його персонал на борту судна мають повний імунітет згідно з Конвенцією ООН про морське право (UNCLOS) і не можуть бути арештовані, затримані чи піддані судовому позову з боку іноземних держав", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви 17 квітня продовжив терміни арешту до 24 липня українських моряків, захоплених у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки знаходяться в СІЗО на час проведення російського слідства.

РБК-Україна писало, що Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Трибуналу щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.