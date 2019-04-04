Украина выразила протест из-за приговора Дудке и Бессарабову в Крыму

Фото: Владимир Дудко и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Дело против них в МИД называют сфабрикованным

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением оккупационного "суда" в Севастополе об осуждении граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

В МИД подчеркивают, что украинцы были осуждены по откровенно сфабрикованным обвинениям в "подготовке диверсий" и "хранении оружия" на территории временно оккупированного Россией полуострова.

"Фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остается одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове, имеют целью запугивания местных жителей и подавления любой формы несогласия с незаконной оккупацией украинской территории", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество усилить политический, экономический и санкционный давление на РФ с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и других незаконно осужденных граждан Украины.

Напомним, сегодня оккупирован Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняет в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.

Отметим, 9 ноября 2016 в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых подконтрольные РФ крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины".

18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебную сделку со следствием и признал свою вину. Его осудили на 5 лет. Бессарабов и Дудка свою вину не признают.