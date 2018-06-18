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Украина выразила благодарность ЕС за продление запрета на инвестиции в Крым

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:41
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Глава МИД Климкин призвал также внести в список "крымских санкций" ответственных за строительство Керченского моста

Украина выражает благодарность Европейскому союзу за продление запрета странам ЕС на инвестиции в оккупированный Крым. Об этом в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин.

"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение "крымских" санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации", - заявил Климкин.

Напомним, министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Отметим, что запрет Евросоюза на инвестиции в полуостров был введен в 2014 году после незаконного референдума и аннексии Крыма Российской Федерацией. Это означает, что европейские и основанные в ЕС компании больше не могут покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги. 

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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