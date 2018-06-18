Украина выразила благодарность ЕС за продление запрета на инвестиции в Крым

Глава МИД Климкин призвал также внести в список "крымских санкций" ответственных за строительство Керченского моста

Украина выражает благодарность Европейскому союзу за продление запрета странам ЕС на инвестиции в оккупированный Крым. Об этом в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин.

"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение "крымских" санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации", - заявил Климкин.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 18, 2018

Напомним, министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Отметим, что запрет Евросоюза на инвестиции в полуостров был введен в 2014 году после незаконного референдума и аннексии Крыма Российской Федерацией. Это означает, что европейские и основанные в ЕС компании больше не могут покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги.