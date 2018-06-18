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Интервью

Совет ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год

НовостиПолитика    18.06.2018 - 11:51
Фото: Совет ЕС (facebook.com eucouncil)
Фото: Совет ЕС (facebook.com eucouncil)

В ЕС решили продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым, принятый в 2014 году

Министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым. Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС продлили еще на один год запрет инвестиций Евросоюза в Крым", - написал журналист.

Отметим, что запрет Евросоюза на инвестиции в полуостров был введен в 2014 году после незаконного референдума и аннексии Крыма Российской Федерацией. Это означает, что Европейские и основанные в ЕС компании больше не могут покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год. Официальное решение в ЕС собирались утвердить 18 июня.

Добавим, что Третейский суд в Гааге в мае 2018 года постановил, что Российская Федерация должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 млн долларов.

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Теги публикации: Евросоюз, Крым, инвестиции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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