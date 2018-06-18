Україна висловила подяку ЄС за продовження заборони на інвестиції в Крим

Глава МЗС Клімкін закликав також внести в список "кримських санкцій" відповідальних за будівництво Керченського мосту

Україна висловлює вдячність Європейському союзу за продовження заборони країнам ЄС на інвестиції в окупований Крим. Про це Twitter повідомив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Павло Клімкін.

"Спасибі нашим друзям в ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік. Важливо внести в список відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові і за будівництво Керченського мосту. Ми повинні переходити від політики "невизнання" деокупації", - заявив Клімкін.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 18, 2018

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Відзначимо, що заборона Євросоюзу на інвестиції в півострів був введений в 2014 році після незаконного референдуму і анексії Криму Російською Федерацією. Це означає, що європейські і засновані в ЄС компанії більше не можуть купувати нерухомість або організації в Криму, фінансувати кримські підприємства або надавати пов'язані з цим послуги.