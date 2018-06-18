Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна висловила подяку ЄС за продовження заборони на інвестиції в Крим

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:41
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Глава МЗС Клімкін закликав також внести в список "кримських санкцій" відповідальних за будівництво Керченського мосту

Україна висловлює вдячність Європейському союзу за продовження заборони країнам ЄС на інвестиції в окупований Крим. Про це Twitter повідомив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Павло Клімкін.

"Спасибі нашим друзям в ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік. Важливо внести в список відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові і за будівництво Керченського мосту. Ми повинні переходити від політики "невизнання" деокупації", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Відзначимо, що заборона Євросоюзу на інвестиції в півострів був введений в 2014 році після незаконного референдуму і анексії Криму Російською Федерацією. Це означає, що європейські і засновані в ЄС компанії більше не можуть купувати нерухомість або організації в Криму, фінансувати кримські підприємства або надавати пов'язані з цим послуги.

В анексованому Криму пройшли обшуки у кримських татар Рада ЄС продовжила заборону на інвестиції в Крим ще на рік
Теги публікації: Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся