Украина выпустила евробонды на 1,25 млрд долларов

Как отмечается в сообщении, расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

По информации Минфина, совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, это первый публичный выпуск еврооблигаций в этом году. В то же время большую часть плана Министерство финансов рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров.

"Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", - сказал он.