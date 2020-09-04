Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей МВФ, - Минфин

Украина выполняет "структурные маяки" для получения траншей от Международного валютного фонда. При этом в Министерстве финансов надеются, что в ближайшее время состоится онлайн-заседание миссии фонда.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Подробности недели".

"Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по 700 млн долларов США. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем", - заявил он.

Он также добавил, что ведомство не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транши от МВФ.

"Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем (транши от МВФ - ред.). Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем", - отметил министр.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Для выделения следующих траншей Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.