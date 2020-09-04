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Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншів МВФ, - Мінфін

Автор: РБК-Україна

Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншів від Міжнародного валютного фонду. При цьому в Міністерстві фінансів сподіваються, що найближчим часом відбудеться онлайн-засідання місії фонду.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Подробиці тижня".

"Звичайно, ми в діалозі з МВФ. Ми сподіваємося отримати черговий транш. У нас заплановано ще два транші до кінця року за 700 млн доларів США. І ми сподіваємося, що найближчим часом буде онлайн-конференція, тобто це не буде приїзд, це буде онлайн-місія фонду. І ми зможемо показати наші досягнення, тому що ми передбачені структурні маяки виконуємо", - заявив він.

Він також додав, що відомство не розглядає сценарію, при якому Україна не отримає транші від МВФ.

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"Ми не розглядаємо сценарії, за яких ми не отримуємо (транші від МВФ - ред.). Зараз у нас сценарії, за яких ми спокійно фінансуємо дефіцит бюджету, в тому числі внаслідок коштів від МВФ. Тобто інших сценаріїв ми поки що не розглядаємо", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердив нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Для виділення наступних траншів Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

Прогноз погоди
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