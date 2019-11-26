Украина выполнила все условия для проведения нормандского саммита, - СНБО

Фото: Алексей Данилов (УНИАН)

Данилов напомнил, что Украина успешно провела разведение сил на Донбассе

Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате, в частности, успешно провела разведение сил и средств на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, украинская сторона приложила максимум усилий для успешного разведения сил вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского, что было одним из условий для проведения нормандского саммита.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В то же время мы рассчитываем на встречные шаги России во время переговоров", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет от нормандской встречи достижения договоренностей относительно сроков освобождения всех украинских пленных, а также перемирия, устойчивого прекращения огня и возвращения Украине контроля над государственной границей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил с канадским премьером Джастином Трюдо предстоящий саммит в нормандском формате. Трюдо положительно оценил договоренность о проведении встречи в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря, находится на стадии подготовки. Он добавил, что на сегодняшний день нет "никаких планов относительно программы".