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Україна виконала всі умови для проведення нормандського саміту, - РНБО

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:04
Україна виконала всі умови для проведення нормандського саміту, - РНБО
Фото: Олексій Данілов (УНІАН)

Данілов нагадав, що Україна успішно провела розведення сил на Донбасі

Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, зокрема, успішно провела розведення сил та засобів на Донбасі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає прес-служба відомства.

За словами Данілова, українська сторона доклала максимум зусиль для успішного розведення сил поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, що було однією з умов для проведення нормандського саміту.

"Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів", - наголосив він.

Також секретар РНБО додав, що президент України Володимир Зеленський очікує від нормандської зустрічі досягнення домовленостей щодо термінів звільнення всіх українських полонених, а також перемир'я, сталого припинення вогню та повернення Україні контролю над державним кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обговорив з канадським прем'єром Джастіном Трюдо майбутній саміт у нормандському форматі. Трюдо позитивно оцінив домовленість про проведення зустрічі у нормандському форматі 9 грудня в Парижі.

Крім того, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що програма саміту в нормандському форматі, який запланований на 9 грудня, перебуває на стадії підготовки. Він додав, що на сьогоднішній день немає "ніяких планів щодо програми".

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