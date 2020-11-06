Украина выплатила пленным Кремля более 2 млн гривен

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и украинцам, которые до сих пор находится в российском плену. Помощь получили семьи 20 пленных.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Материальную помощь по 100 тысяч гривен получили семьи 20 украинских граждан, которые до сих пор находятся за решеткой. Помощь по 100 тысяч гривен получили еще трое украинских граждан, освобожденных из российского плена", - указано в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время еще одна семья пленника РФ получит выплаты - как только откроет банковский счет, куда можно будет перечислить средства.

"Раньше было принято решение выделить материальную помощь "пленникам Кремля" и семьям заключенных в российских тюрьмах украинцев. На следующем заседании ожидается рассмотрение еще около 50 заявлений, полученных министерством от лишенных свободы или их семей", - указано в сообщении.

Напомним, 10 октября в Киеве прошла акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских политзаключенных в Российской Федерации. Участники акции вышли на улицы столицы, чтобы напомнить обществу и власти о пленниках Кремля.

Как писало РБК-Украина, по данным советника украинского омбудсмена Ирины Закриничной, РФ по политическим мотивам преследует более 130 граждан Украины, большинство из них - крымские татары. В незаконном заключении в оккупированном Крыму и на территории федерации находятся 112 украинцев.