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Россия преследует по политическим мотивам 134 украинца

Киев, Пятница 18 сентября 2020 00:18
Россия преследует по политическим мотивам 134 украинца
Иллюстративное фото: СИЗО (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинца. В незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

Об этом заявила советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная, сообщает "Укринформ".

По ее словам, соответствующая информация поступает от адвокатов, родных, а также по собственным каналам Офиса омбудсмена.

"По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуют по политическим мотивам в РФ", - сказала Закриничная.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца и вернет украинских граждан домой.

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