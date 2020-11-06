Україна виплатила полоненим Кремля понад 2 млн гривень

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатило 2,3 мільйона гривень матеріальної допомоги громадянам України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, та українцям, які досі знаходиться в російському полоні. Допомогу отримали родини 20 полонених.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень отримали родини 20 українських громадян, які досі знаходяться за ґратами. Допомогу по 100 тисяч гривень отримали ще троє українських громадян, звільнених з російського полону", - вказано у повідомленні.

Крім того, найближчим часом ще одна родина полоненого РФ отримає виплати - як тільки відкриє банківській рахунок, куди можна буде перерахувати кошти.

"Раніше було ухвалено рішення виділити матеріальну допомогу "бранцям Кремля" та родинам ув’язнених в російських в’язницях українцям. На наступному засіданні очікується розгляд ще близько 50 заяв, отриманих міністерством від позбавлених волі або їх родин", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня у Києві пройшла акція "Нагадай про кожного" на підтримку українських політв'язнів у Російській Федерації. Учасники акції вийшли на вулиці столиці, щоб нагадати суспільству і владі про полонених Кремля.

Як писало РБК-Україна, за даними радника українського омбудсмена Ірини Закриничної, РФ з політичних мотивів переслідує понад 130 громадян України, більшість з них - кримські татари. У незаконному утриманні в окупованому Криму і на території федерації знаходяться 112 українців.