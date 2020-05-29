Украина выплатила крупную сумму по госдолгу

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций, выпущенных под гарантии Соединенных Штатов Америки. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной суммой 1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставке 1,847% годовых.

Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет проведено Минфином в сентябре 2021 года.

Как отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает выполнять свои долговые обязательства.

"Средства, полученные под гарантии США в течение 2014-2016 годов, оказали существенную поддержку для государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине", - добавил Буца.

Как сообщало РБК-Украина, государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.