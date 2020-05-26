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Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     26.05.2020 - 10:25
Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Колебания вызваны изменением курса доллара к гривне

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43 млрд долларов. Минфин за месяц смог привлечь только 9,8 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение апреля 2020 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 59,19 млрд грн (2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%).

Министерством финансов были проведены выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически был проведено только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 328,84 млрд грн (60,50% от общей суммы долга) или 49,27 млрд долларов, внутренний долг - 867,52 млрд грн (39,50%) или 32,16 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 934,89 млрд грн (88,09% от общей суммы долга) или 71,74 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 261,47 млрд грн (11,90%) или 9,69 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныдолгГосдолг
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