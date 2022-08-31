Украина выкупила все одноразовые зернохранилища с мирового рынка, - министр

Украина не будет иметь проблем с хранением урожая с нового сезона, поскольку выкупила на мировом рынке все одноразовые зернохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в эфире телемарафона.

"Украина, возможно, забрала все одноразовые системы для хранения урожая, которые доступны на мировом рынке, они в основном идут в Украину. Поэтому украинский рынок и государство подстраховались", - отметил министр.

По его словам, большинство зернохранилищ выкупили частные предприниматели. Речь идет об оборудовании для хранения 15-19 млн тонн зерна и других культур. Еще 6 млн тонн выкупило государство с помощью ООН.

Также Сольский отметил, что отдельный тендер проводило Агентство США по международному развитию (USAID). Украина выкупила мобильных силосов более чем на 1 млн тонн зерна, а также оборудование для их загрузки и выгрузки.