Україна викупила всі одноразові зерносховища зі світового ринку, - міністр

Україна не буде мати проблем зі зберіганням врожаю з нового сезону, оскільки викупила на світовому ринку всі одноразові зерносховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського в ефірі телемарафону.

"Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися", - зазначив міністр.

За його словами, більшість зерносховищ викупили приватні підприємці. Йдеться про обладнання для одноразового зберігання 15-19 млн тонн зерна та інших культур. Ще 6 млн тонн викупила держава за допомогою ООН.

Також Сольський зазначив, що окремий тендер проводило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Україна викупила мобільних силосів більш ніж на 1 млн тонн зерна, а також обладнання для їх завантаження та вивантаження.