Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики. У нас 4 "золота"
Україна стала переможцем медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходив у Москві. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній та бронзовій медалі.
Про це свідчать результати турніру.
Так, чемпіонами Європи стали Каміла Конотоп (до 55 кг), Ірина Деха (до 76 кг), Аліна Марущак (до 81 кг) і Дмитро Чумак (до 109 кг). Також "срібло" виграла Анастасія Лисенко (понад 87 кг) і "бронзу" - Дмитро Вороновський (до 55 кг).
На другому місці опинилася Болгарія - 3 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза. Третьою країною в медальному заліку опинилася Вірменія - 2 золотих медалі, 2 срібні та 4 бронзових.
Також у України в активі 17 малих подіумів (ривок, поштовх) - 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.
Раніше РБК-Україна писало, що Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кілограмів здобула три малих золота і стала абсолютною чемпіонкою Європи.
Також повідомлялося, що Чумак став чемпіоном Європи, здобувши перемогу у поштовху і зайнявши четверте місце в ривку.
Крім цього, Каміла Конотоп стала кращою у ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.