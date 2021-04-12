ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики. У нас 4 "золота"

Новость на русском → Москва, Понеділок 12 квітня 2021 11:34
Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики. У нас 4 "золота" Фото: Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кг (facebook.com/olympicua)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна стала переможцем медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходив у Москві. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній та бронзовій медалі.

Про це свідчать результати турніру.

Так, чемпіонами Європи стали Каміла Конотоп (до 55 кг), Ірина Деха (до 76 кг), Аліна Марущак (до 81 кг) і Дмитро Чумак (до 109 кг). Також "срібло" виграла Анастасія Лисенко (понад 87 кг) і "бронзу" - Дмитро Вороновський (до 55 кг).

На другому місці опинилася Болгарія - 3 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронза. Третьою країною в медальному заліку опинилася Вірменія - 2 золотих медалі, 2 срібні та 4 бронзових.

Також у України в активі 17 малих подіумів (ривок, поштовх) - 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.

Раніше РБК-Україна писало, що Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кілограмів здобула три малих золота і стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Також повідомлялося, що Чумак став чемпіоном Європи, здобувши перемогу у поштовху і зайнявши четверте місце в ривку.

Крім цього, Каміла Конотоп стала кращою у ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт чемпионат Европы тяжелая атлетика
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні