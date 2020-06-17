Украина выходит еще из одного соглашения с СНГ

Кабинет министров инициировал выход из еще одного соглашения с СНГ. Планируется выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маргетингових центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Соответствующий проект закона опубликовал у себя в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Отмечается, что с 2014 года Украина максимально снизила свою представленность в высших органах СНГ и не подписала ни одного решения, которые рассматривались в рамках органов СНГ", - сообщил Гончаренко.

Фото: проект закона о выходе из соглашения СНГ (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, в прошлом году было приостановлено действие шести международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Кроме того, Кабинет министров приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ.

В сентябре прошлого года нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников".