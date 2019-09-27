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Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников" 

Новости » Политика    27.09.2019 - 10:46
Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников" 
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По его словам, это клуб людей, которые не смогли цивилизованно расстаться

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Содружество независимых государств (СНГ), ранее входивших в состав СССР, является "клубом неудачников". Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос, стоит ли Украине окончательно остановить работу в СНГ и не участвовать в заседаниях и мероприятиях содружества, Кулеба заявил:

"Об этом надо спросить министра иностранных дел Вадима Пристайко, это его компетенция. Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников", - сказал он.

По его словам, СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться.

"Люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история", - сказал вице-премьер-министр.

Кулеба также считает, что СНГ не сможет помешать процессам евроинтеграции, которые происходят в Украине, потому что "оно ни на что не способно".

Напомним, ранее Кулеба заявил, что интеграция в Евросоюз является безусловным курсом Украины. В то же время, он отметил, что ЕС должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина проведет заседание с НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Группа предстанет основным функциональным элементом сотрудничества.

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