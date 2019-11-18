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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Новости » Политика     18.11.2019 - 15:27
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, "выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной в Ташкенте 15 мая 1992", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Кабмин на своем заседании одобрил выход из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля было приостановлено действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ), а в конце мая правительство приостановило действие трех международных договоров, заключенных в рамках СНГ

Отметим также, Кабинет министров в апреле приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ.

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