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Украина выходит еще из двух соглашений в рамках СНГ

Киев, Среда 22 июля 2020 14:49
Украина выходит еще из двух соглашений в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Соглашения касались гуманитарного сотрудничества

Кабинет министров одобрил решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соглашения касались гуманитарного сотрудничества.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ. Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ

Фото: проект указа президента

Как отметил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, причиной выхода из соглашений стала вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и прекращение сотрудничества в гуманитарной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом; меморандум был подписан 8 лет назад - 12 июля 2012 года в оккупированной на сегодня Ялте.

Ранее в июле Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в рамках СНГ.

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