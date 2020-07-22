Украина выходит еще из двух соглашений в рамках СНГ

Соглашения касались гуманитарного сотрудничества
Кабинет министров одобрил решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соглашения касались гуманитарного сотрудничества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ. Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ
Фото: проект указа президента
Как отметил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, причиной выхода из соглашений стала вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и прекращение сотрудничества в гуманитарной сфере.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом; меморандум был подписан 8 лет назад - 12 июля 2012 года в оккупированной на сегодня Ялте.
Ранее в июле Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в рамках СНГ.