Україна виходить ще з двох угод в рамках СНД

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Угоди стосувалися гуманітарного співробітництва

Кабінет міністрів схвалив рішення про вихід України ще з двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Угоди стосувалися гуманітарного співробітництва.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, уряд підтримав проект указу президента про вихід України з угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД. Крім того, Україна виходить з угоди про Раду з питань гуманітарного співробітництва в рамках СНД

Фото: проект указу президента

Як зазначив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан, причиною виходу з угод стала збройна агресія Російської Федерації проти України та припинення співпраці в гуманітарній сфері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розірвала меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом; меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в окупованій на сьогодні Ялті.

Раніше в липні Україна вийшла з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки в рамках СНД.