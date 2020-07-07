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Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Вторник 07 июля 2020 обновлено 22:31
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
Фото: флаги стран СНГ (flickr.com sng)
Автор: Роман Калиниченко

Украина уже вышла из более десяти подобных соглашений

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участниц СНГ. Министерство иностранных дел должно уведомить исполком СНГ о решении Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанной 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде", - говорится в законе.

Одновременно Зеленский поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из указанного соглашения.

В тексте документа Зеленский ссылается, в частности, на статью 8 Соглашения, согласно которой каждый его участник имеет право выхода, уведомив о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода.

Напомним, в июне Кабинет министров инициировал выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маргетингових центров.

В прошлом году Украина приостановила действие еще шести международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников".

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