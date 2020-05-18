Украина выдала Грузии лидера "Исламского государства"

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивает Интерпол. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве в ноябре 2019 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

При этом Служба госбезопасности установила, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.

6 ноября прошлого года Тбилисский городской суд заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии - членство и участие в террористической организации. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в Киевской области СБУ задержала одного из лидеров боевиков ИГИЛ, гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ.

Кроме того, в марте 2020 года СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации ИГИЛ. Он прилетел в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.