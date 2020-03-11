ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве СБУ задержала боевика ИГИЛ

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 17:41
В Киеве СБУ задержала боевика ИГИЛ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевик ИГИЛ в Украине присоединился к группировке причастной к особо тяжким преступлениям

Служба безопасности Украины задержала в Киеве боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что иностранец прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

"На территории нашей страны он присоединился к одному из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы", - сообщили в СБУ.

Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.

В Киеве СБУ задержала боевика ИГИЛ

Напомним, в ноябре 2019 года в Киевской области СБУ задержала одного из лидеров боевиков ИГИЛ, гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР". Незаконной деятельности способствовала руководитель отделения одного из банков в Киеве.

Прокуратура открыла производство из-за задержаний в Крыму В Раде появился текст законопроекта Зеленского об усовершенствовании СБУ
Новости Украины КиевКиевСлужба безопасности УкраиныИГИЛЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь