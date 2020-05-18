Україна видала Грузії лідера "Ісламської держави"

Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвили, якого розшукує Інтерпол. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України в Києві в листопаді 2019 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби державної безпеки (СДБ) Грузії.

"У Тбіліський міжнародний аеропорт був екстрадований з України громадянин Грузії Цезар Тохосашвили (він же Аль Бару Шишани), який звинувачується в тероризмі і був оголошений в розшук по "червоному циркуляру" Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СДБ, у 2015 році Тохосашвили вирушив у Сирію і став брати участь у боях проти урядових сил. Тоді ж він вступив у ряди терористичного угруповання.

При цьому Служба безпеки встановила, що Тохосашвили був тісно пов'язаний з впливовими лідерами ІДІЛ, які також є уродженцями Грузії - Тарханом Батирашвили, відомим як Абу Умар аш-Шишани, а також міжнародним терористом Ахмедом Чатаевим.

6 листопада минулого року Тбіліський міський суд заочно засудив Тохосашвили до тюремного ув'язнення.

Щодо Тохосашвили порушено кримінальну справу за статтею 327 КК Грузії - членство та участь у терористичній організації. Даний злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в листопаді 2019 року в Київській області СБУ затримала одного з лідерів бойовиків ІДІЛ, громадянина Грузії Аль Бару Шишани. Перебуваючи на території України бойовик продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ.

Крім того, у березні 2020 року СБУ затримала в Києві бойовики терористичної організації ІДІЛ. Він прилетів в Україну, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.