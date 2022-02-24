УКРАИНА ВВЕЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Что означает военное положение

Военное положение – особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии.

На период действия военного положения органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации.

В то же время могут ограничиваться многие права и свободы граждан.

Как военное положение может повлиять на жизнь украинцев

В законе о правовом режиме военного положения прописаны возможные ограничения для граждан Украины во время действия военного положения. Среди них:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничение передвижения граждан, транспортных средств,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,

запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,

контроль работы телевизионных и радио центров, средств массовой информации,

ограничение пользования средствами связи, в т.ч. интернетом,

запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,

запрет военнообязанным менять место жительства.

Однако не все указанные меры могут применяться в полном объеме. Список конкретных ограничений и запретов прописывается в указе президента.

Порядок введения военного положения

Изначально инициативу введения военного положения выдвигает СНБО. Затем президент издает соответствующий указ. На протяжении двух дней его должна утвердить Верховная рада, и после этого решение вступает в силу.

В указе главы государства должно быть прописано обоснование, сроки и территориальные границы действия военного положения.

Режим военного положения может закончиться раньше установленного срока, для чего главе государства достаточно издать соответствующий указ.

Почему вводят военное положение

На протяжении последних дней ситуация на Донбассе значительно обострилась. У границ Украины сосредоточен многотысячный военный контингент РФ. Боевики с оккупированных территорий ОРДЛО с прошлой недели обстреливают населенные пункты вдоль всей линии разграничения и осуществляют провокации.

К тому же, власти так называемых "ЛДНР" под предлогом якобы угрозы наступления украинских войск начали в "республиках" эвакуацию граждан в Россию и объявили о мобилизации мужчин 18-55 лет.

21 февраля лидеры "ЛНР" и "ДНР" обратились в президенту РФ Путину с просьбой признать независимость "республик" и заключить соглашение о военной помощи. После этого глава России провел внеочередное заседание Совбеза, по итогам которого выступил с обращением о признании "ЛДНР".

Сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. На нем было принято решение ввести военное положение на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Военное положение в 2018 году

Режим военного положения в Украине был объявлен 28 ноября 2018 года. Это произошло после захвата российскими войсками трех кораблей украинских ВМС с членами экипажа в Керченском проливе. В плену оказались 23 военнослужащих.

На фоне сложившейся ситуации президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения сроком на 2 месяца на всей территории Украины. Однако во время утверждения документа Верховной радой в него внесли ряд изменений.

По итогам голосования парламента, военное положение в Украине было введено на 30 дней.

Масштаб его действия ограничивался 10 областями на границе с РФ, зоной ООС и у побережья Азовского и Черного морей (Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская).

Режим военного положения не повлиял на жизнь мирных граждан. Школы, больницы, почта, органы соцзащиты, банки работали в обычном режиме. Все социальные выплаты производились без перебоев.

В рамках военного положения провели сборы резервистов, учения, увеличили количество патрулей, блокпостов, усилили охрану границ, стратегических объектов (вокзалов, портов). Также было введено ограничение въезда на территорию Украины мужчин от 16 до 60 лет, которые являются гражданами Российской Федерации. Въезд в Крым запретили для иностранцев.