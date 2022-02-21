Зеленский созвал срочное заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодня президент РФ Владимир Путин должен принять решение о признании так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Начало заседания СНБО планируется на 20:00.
Повестка дня срочного заседания СНБО пока неизвестна.
Обновлено 19:50.
Зеленский на своей странице в Twitter подтвердил, что созвал на сегодняшний день СНБО. Соответствующее решение он принял после заседания Совбеза РФ и консультаций с лидерами Германии и Франции.
Напомним, сегодня Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Члены Совбеза РФ поддержали инициативу признать "ЛДНР", после чего Путин заявил, что примет решение сегодня.