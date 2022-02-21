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Зеленский созвал срочное заседание СНБО

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 19:44
Зеленский созвал срочное заседание СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодня президент РФ Владимир Путин должен принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Начало заседания СНБО планируется на 20:00.

Повестка дня срочного заседания СНБО пока неизвестна.

Обновлено 19:50.

Зеленский на своей странице в Twitter подтвердил, что созвал на сегодняшний день СНБО. Соответствующее решение он принял после заседания Совбеза РФ и консультаций с лидерами Германии и Франции.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Члены Совбеза РФ поддержали инициативу признать "ЛДНР", после чего Путин заявил, что примет решение сегодня.

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Владимир Зеленский СНБО
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