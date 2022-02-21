Зеленский созвал срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодня президент РФ Владимир Путин должен принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Начало заседания СНБО планируется на 20:00. Повестка дня срочного заседания СНБО пока неизвестна. Обновлено 19:50. Зеленский на своей странице в Twitter подтвердил, что созвал на сегодняшний день СНБО. Соответствующее решение он принял после заседания Совбеза РФ и консультаций с лидерами Германии и Франции.