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Украина вводит визовый режим с Россией

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров вводит визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", - написал Шмыгаль.

Как отметил премьер, теперь россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

"Решение вступает в силу с 1 июля этого года", - заявил Шмыгаль

Что это значит

Таким образом, Кабмин своим решением принял постановление "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Зеленский анонсировал решение

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что именно сегодня правительство примет решение об отмене безвиза с РФ.

Что этому предшествовало

Отметим ранее украинские власти неоднократно говорили о введении визового режима с россиянами.

Так, глава государства Владимир Зеленский заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую надо довести до результата.

К тому же за день до начала полномасштабного вторжения России на фоне эскалации на границах президент говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.

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