RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вводить візовий режим з Росією

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, тепер росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

"Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - заявив Шмигаль.

Що це означає

Таким чином, Кабмін своїм рішенням ухвалив постанову "Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Зеленський анонсував рішення

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що саме сьогодні уряд ухвалиіть рішення щодо скасування безвізу з РФ.

Що цьому передувало

Зазначимо раніше українська влада неодноразоаво говорила про введення візового режиму з росіянами.

Так, глава держави Володимир Зеленський заявив, що введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

До того ж за день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБезвізовий режимВійна Росії проти України