Украина может отменить безвиз с Россией с 1 июля, - источник

Кабинет министров планирует отменить безвизовый режим с Россией. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

Обновлено 14:01. Зеленский подтвердил отмену безвиза с РФ.

"Украина вводит визовый режим для граждан РФ. В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня Кабмин должен принять это важное решение - постановление "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Президент подытожил, согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ

"Кабмин сегодня может отменить безвиз с Россией. Новые правила, скорее всего, вступят в силу с 1 июля", - сообщает источник.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую надо довести до результата.

Напомним, за день до начала полномасштабного вторжения России на фоне эскалации на границах президент говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.

После вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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