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Україна запроваджує безвіз з однією з країн Центральної Америки

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 17:59
Україна запроваджує безвіз з однією з країн Центральної Америки Фото: Гватемала скасувала візовий режим для українців (Omar Marques / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим з Гватемалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що громадяни України та Гватемали з дійсними паспортами для закордонних поїздок зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території держави іншої сторони, якщо термін перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, минулого року Україна запровадила безвізовий режим з Перу.

При цьому з 1 липня 2022 року через військове вторгнення скасовано безвіз з Російською Федерацією.

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Безвізовий режим Гватемала
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