Украина установила безвизовый режим еще с одной страной Латинской Америки

Фото: украинцы смогут путешествовать в Перу без виз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания, подписанное 15 июля 2021 года в г. Киеве. О безвизе страны договорились еще три года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур. Согласно договору, граждане Украины и граждане Республики Перу могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.