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Безвиз с Канадой: Зеленский попросил Трюдо ускорить процесс

Новости » Политика     15.06.2020 - 19:09
Безвиз с Канадой: Зеленский попросил Трюдо ускорить процесс
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет определить временные рамки начала диалога о безвизе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговоре Зеленский попросил Трюдо ускорить работу по достижению договоренностей о безвизе между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Президент отметил необходимость определить временные рамки начала диалога о безвизе.

"Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - сообщил Зеленский.

В ответ премьер Канады Трюдо заявил, что сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Украины представило программу упрощения визового режима со многими странами мира, среди которых и с Канадой.

В начале июня в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в ближайшее время ожидается приезд оценочной миссии Канады по вопросам безвиза.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКанадаБезвиз
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