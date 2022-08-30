Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ
Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо введення санкцій проти патріарха Кирила і ряду представників Російської православної церкви (РПЦ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що санкційний список винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Пропонується запровадити санкції строком на 10 років проти:
- патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича)
- керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича)
- заступника керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича)
- митрополита Псковського і Порховського РПЦ Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича)
- архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зірянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)
- протоієрея РПЦ, письменника, проповідника і педагога Артемія Владимирова
- митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова
- православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова
Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по Україні, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співробітництва, анулювання офіційних візитів і т. д.
Нагадаємо, раніше Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу, а Канада ввела проти нього санкції. У той же час обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу.
У зв'язку з тим, що глава РПЦ підтримує війну, Православна церква України просила Вселенський патріархат позбавити його престолу.
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