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Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 17:54
Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ Фото: патріарх Кирило (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо введення санкцій проти патріарха Кирила і ряду представників Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що санкційний список винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Пропонується запровадити санкції строком на 10 років проти:

  • патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича)
  • керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича)
  • заступника керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича)
  • митрополита Псковського і Порховського РПЦ Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича)
  • архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зірянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)
  • протоієрея РПЦ, письменника, проповідника і педагога Артемія Владимирова
  • митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова
  • православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова

Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по Україні, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співробітництва, анулювання офіційних візитів і т. д.

Нагадаємо, раніше Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу, а Канада ввела проти нього санкції. У той же час обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу.

У зв'язку з тим, що глава РПЦ підтримує війну, Православна церква України просила Вселенський патріархат позбавити його престолу.

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Патриарх Кирилл Санкції проти Росії
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