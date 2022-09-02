Украина может ввести санкции против "гида", который проводил экскурсию для МАГАТЭ на ЗАЭС

Российский "гид", который вчера, 1 сентября, проводил экскурсию для МАГАТЭ на Запорожской АЭС, попал в перечень лиц, в отношении которых планируется ввести персональные санкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра энергетики Германа Галущенко.

Как отметил Галущенко, тем самым "гидом", против которого планируются санкции, оказался советник генерального директора ФГУП "НО РАО (ГК "Росатом") Ренат Карчаа.

"Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу", - пишет министр.

Также Галущенко отметил, что более 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом" находятся в санкційному списке.

Фото: Ренат Карчаа, советник генерального директора ФГУП "НО РАО (ГК "Росатом") (facebook.com/german.galushchenko)