Україна може ввести санкції проти "гіда", який проводив екскурсію для МАГАТЕ на ЗАЕС

Російський "гід", який вчора, 1 вересня, проводив екскурсію для МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, потрапив до переліку осіб, щодо яких планується ввести персональні санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра енергетики Германа Галущенка.

Як відзначив Галущенко, тим самим "гідом", проти якого плануються санкції, виявився радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") Ренат Карчаа.

"Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці", - пише міністр.

Також Галущенко зауважив, що більше 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з "Росатомом" перебувають у санкційному переліку.

Фото: Ренат Карчаа, радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") (facebook.com/german.galushchenko)