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Україна може ввести санкції проти "гіда", який проводив екскурсію для МАГАТЕ на ЗАЕС

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П'ятниця 02 вересня 2022 17:46
Україна може ввести санкції проти "гіда", який проводив екскурсію для МАГАТЕ на ЗАЕС Фото: Україна може ввести санкції проти "гіда", який проводив екскурсію для МАГАТЕ на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський "гід", який вчора, 1 вересня, проводив екскурсію для МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, потрапив до переліку осіб, щодо яких планується ввести персональні санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра енергетики Германа Галущенка.

Як відзначив Галущенко, тим самим "гідом", проти якого плануються санкції, виявився радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") Ренат Карчаа.

"Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці", - пише міністр.

Також Галущенко зауважив, що більше 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з "Росатомом" перебувають у санкційному переліку.

На зображенні може бути: 7 людей та люди стоять

Фото: Ренат Карчаа, радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") (facebook.com/german.galushchenko)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Уряд ухвалив новий санкційний список, до якого увійшли компанії, посадові особи та доньки глави Кремля Володимира Путіна.

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