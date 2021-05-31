Україна може ввести "податок на Google": що пропонує законопроект

Цього тижня Верховна рада розгляне законопроект № 4184, який умовно називають "податком на Google" . Цим законом мають намір обкласти податками іноземні компанії, які надають послуги українцям в інтернеті.

Про це в Facebook голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Хто буде платити "податок на Google"?

Передбачається, що "податок на Google" будуть платити іноземні компанії, які надають електронні послуги в інтернеті. А також представництва іноземних компаній в Україні, які надають електронні послуги.

Кому можуть надаватися електронні послуги?

Електронні послуги надаватимуться виключно фізичним особам. Якщо отримувачами послуг будуть компанії, вони будуть платниками податку.

Як ідентифікувати одержувача електронних послуг?

Ідентифікувати будуть за місцезнаходженням провайдера, за мобільним кодом країни SIM-карти, за IP-адресою, за платіжною адресою, за банківськими реквізитами.

Які послуги будуть вважатися електронними?

До електронних послуг відносяться:

Завантаження фільмів, книг і журналів

Доступ до баз даних

Доступ до телеканалів

Доступ до електронних ресурсів

Послуги дистанційної освіти

Хмарні послуги

Постачання програмного забезпечення

Надання рекламних послуг в Інтернеті

Які послуги не вважатимуться електронними?

До таких будуть відноситися:

Послуги з оренди авто

Послуги закладів харчування з постачання продукції

Послуги пасажирського транспорту

Послуги дистанційної освіти між викладачем і слухачем

Надання консультаційних послуг електронною поштою

Надання послуг доступу до інтернету

Чи будуть звільнені від податку освітні послуги?

Всі освітні електронні послуги будуть звільнені від оподаткування. Це поширюватиметься на послуги освіти українських компаній, навчальних закладів та освітніх порталів.

Як проходитиме комунікація між платником та органом контролю?

Для іноземних компаній розроблять електронний сервіс, в якому буде вся комунікація з податковою. Будь-які взаємодії компанії з податковою будуть дистанційними.

В якій валюті платитимуть податок?

Іноземні компанії можуть платити податок в євро або доларах на свій вибір.

Якою мовою буде документообіг?

Всі бланки і форми звітності будуть українською та англійською мовами. Платникам будуть доступні офіційні переклади англійською мовою порядків заповнення документації.

Що буде з податком на рекламу?

Податок на рекламу, який платили за виробництво та/або розповсюдження реклами, скасовано.