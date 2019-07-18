Украина ввела спецпошлины на сжиженный газ и ДТ из России

Бюджет получит дополнительно 2 млрд грн налогов
Кабинет министров Украины на заседании 17 июля ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По его данным, такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Герус напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др.
Согласно решению Кабмина
Как отметил Герус, пошлина снимет сверхрыночную у маржу трейдера-импортера. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов/тонна, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов/тонна.
"Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях", - добавил он.
Герус сообщил, что благодаря пошлинам украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.
Напомним, с 1 июня вступило в силу решение правительства Российской Федерации об ограничении для российских компаний поставку нефтепродуктов в Украину. Вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа возможен только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.
Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.