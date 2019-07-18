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Украина ввела спецпошлины на сжиженный газ и ДТ из России

Новости » Экономика    18.07.2019 - 15:42
Украина ввела спецпошлины на сжиженный газ и ДТ из России
Иллюстративное фото (УНИАН)

Бюджет получит дополнительно 2 млрд грн налогов

Кабинет министров Украины на заседании 17 июля ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его данным, такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Герус напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др.

Согласно решению Кабмина

  • - специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемого трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года
  • - специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

Как отметил Герус, пошлина снимет сверхрыночную у маржу трейдера-импортера. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов/тонна, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов/тонна.

"Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях", - добавил он.

Герус сообщил, что благодаря пошлинам украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Украина ввела спецпошлины на сжиженный газ и ДТ из России

Напомним, с 1 июня вступило в силу решение правительства Российской Федерации об ограничении для российских компаний поставку нефтепродуктов в Украину. Вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа возможен только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.

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