ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ

Новости » Экономика    01.06.2019 - 09:00
Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ
Фото: цистерны для хранения нефтепродуктов (flickr.com/securityserviceofukraine)

Запреты могут привести к ограничению конкуренции на розничном рынке в Украине

Решение правительства Российской Федерации об ограничениях для российских копаний на поставку нефтепродуктов в Украину вступили в силу с 1 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение российского правительства.

Согласно документу с 1 июня вывоз с территории Российской Федерации в Украину бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

Антимонопольный комитет Украины уже предупредил о том, новые правила поставок с территории России "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

Как отмечают в АМКУ, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления.

 

В США заподозрили РФ в проведении ядерных испытаний АМКУ предупредил о возможном росте цен на топливо из-за ограничений со стороны России
Новости Украины Российская Федерациянефтьнефтебаза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь