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Україна ввела спецмита на скраплений газ та ДП з Росії

Новини » Економіка    18.07.2019 - 15:42
Україна ввела спецмита на скраплений газ та ДП з Росії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бюджет отримає додатково 2 млрд грн податків

Кабінет міністрів України на засіданні 17 липня ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Про це повідомив представник президента у Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, таке спільне рішення президента та уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Герус нагадав, що у квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо.

Згідно рішення Кабміну

  • - спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4,0% з 1 жовтня 2019 року
  • - спеціальне мито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% з 1 жовтня.

Як зазначив Герус, мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 доларів/тонна, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 доларів/тонна.

"Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах", - додав він.

Герус повідомив, що завдяки митам український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

Україна ввела спецмита на скраплений газ та ДП з Росії

Нагадаємо, з 1 червня набуло чинності рішення уряду Російської Федерації про обмеження для російських компаній на поставку нафтопродуктів в Україну. Вивезення з території Російської Федерації в Україну бензинів моторних, дизельного палива та скрапленого газу можливе тільки при наявності дозволу, виданого Міністерством економічного розвитку РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску.

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