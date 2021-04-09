Украина ввела санкции против двух владельцев "Донецкоблгаза"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года. Решение предусматривает введение санкций против двух компаний, которые являются собственниками "Донецкоблгаза" .

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Санкции СНБО, которые были введены на 3 года, предусматривают:

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, эти компании являются совладельцами ПАО "Донецкоблгаз".

Согласно решению СНБО, санкции вводятся против компаний Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, которые зарегистрированы на территории Гонконга.

Напомним, в начале марта "Донецкоблгаз" попал в скандал, прекратив газоснабжения котельных Донецкой области. В "Нафтогазе" заявили, что компания не имела права прекращать газоснабжение, а СБУ начала расследование по факту диверсии.

После этого в СНБО анонсировали проверку "Донецкоблгаза". В случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" планировали забрать в государственное управление. А уже 19 марта суд передал половину акций "Донецкоблгаза" в распоряжение АРМА.