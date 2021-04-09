RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу"

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Рішення передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгазу".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, санкції вводяться проти компаній Endless Moonlight Limited та Trading Field Limited, які зареєстровані на території Гонконгу.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, ці компанії є співвласниками ПАТ "Донецькоблгаз".

Санкції РНБО, які було введено на 3 роки, передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій;
  • заборона участі у приватизації;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод.

Нагадаємо, на початку березня "Донецькоблгаз" потрапив у скандал, припинивши газопостачання котелень Донецької області. У "Нафтогазі" заявили, що компанія не мала права припиняти газопостачання, а СБУ почала розслідування за фактом диверсії.

Після цього в РНБО анонсували перевірку "Донецькоблгазу". У разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" планували забрати в державне управління. А вже 19 березня суд передав половину акцій "Донецькоблгазу" у розпорядження АРМА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРНБОСанкції
Читайте також
Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список
Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук
Прогноз погоди