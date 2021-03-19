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Суд передал АРМА половину акций "Донецкоблгаза"

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 20:30
Суд передал АРМА половину акций "Донецкоблгаза" Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99% акций компании "Донецкоблгаз", которая недавно оставила без газоснабжения котельные Донецкой области. Арестованные акции передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, арестованная доля акций принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях и контролируется гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в России.

Суд передал арестованные акции "Нафтогазу, чтобы компания организовала недопущение их растраты до момента передачи активов АРМА.

"Компания ("Нафтогаз" - ред.) должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - рассказали в СБУ.

Напомним, в начале марта "Донецкоблгаз" прекратил газоснабжение котельных Донецкой области, сославшись на значительную задолженность. В "Нафтогазе" заявили, что компания не должна была прекращать газоснабжение, а СБУ начала расследование по факту диверсии.

Кроме того, в СНБО анонсировали проверку "Донецкоблгаза". Как отметили в СНБО, в случае выявления нарушений, компанию могут забрать в государственное управление.

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