Суд передал АРМА половину акций "Донецкоблгаза"

Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99% акций компании "Донецкоблгаз" , которая недавно оставила без газоснабжения котельные Донецкой области. Арестованные акции передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

По данным СБУ, арестованная доля акций принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях и контролируется гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в России.

Суд передал арестованные акции "Нафтогазу, чтобы компания организовала недопущение их растраты до момента передачи активов АРМА.

"Компания ("Нафтогаз" - ред.) должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - рассказали в СБУ.