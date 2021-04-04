Украина ввела санкции против 11 российских компаний. Зеленский подписал решение СНБО

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Санкции введены в отношении:

российского федерального агентства "Россотрудничество";

авиакомпании "Волга-Днепр";

агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);

технической базы "Звездочка" (Мурманская область);

ООО "СНАБКОМ" (Тула);

ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);

ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);

производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Ограничения введены сроком на три года. Обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций поручено Кабинету министров страны, Службе безопасности Украины и Национальному банку.