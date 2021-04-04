Украина ввела санкции против 11 российских компаний. Зеленский подписал решение СНБО

Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Санкции введены в отношении:
Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Ограничения введены сроком на три года. Обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций поручено Кабинету министров страны, Службе безопасности Украины и Национальному банку.
Напомним, 2 апреля прошло заседание СНБО, на котором было принято решение ввести санкции в отношении "топ-10 контрабандистов" Украины и около 80-ти зарубежных и отечественных компаний. По итогам заседания секретарь Совета Алексей Данилов озвучил список украинских физлиц, попавших под ограничения. О юридических лицах он умолчал.
Отметим, на совещании СНБО также рассматривался вопрос вакцинации населения Украины от коронавируса. Зеленский 4 апреля своим указом ввел решение Совета о разработке Национального плана по организации прививочной кампании в стране. Ее цель - вакцинировать больше половины взрослых украинцев от коронавируса.